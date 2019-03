Österreich: Regierung plant Dokumentationsstelle für politischen Islam

Von der Regierung wurde eine neue Initiative angekündigt. Eine Dokumentationsstelle für den politischen Islam soll entstehen.

Die türkis-blaue Regierung bleibt am Thema politischer Islam dran und kündigt eine neue Initiative dagegen an. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht sich gefordert, “unsere freie Gesellschaft vor dem politischen Islam und seinen Auswüchsen, wie dem Antisemitismus, zu schützen” und kündigt die Schaffung einer Dokumentationsstelle für politischen Islam nach dem Vorbild des DÖW an.