Österreich: Politikerinnen schlägt Hass entgegen

Eine österreichische Parlamentarierin, die mit Hassnachrichten konfrontiert ist: Das ist kein Szenario, das niemals vorkommt. Das "Momentum"-Institut hat gemeinsam mit der Autorin Ingrid Brodnig eine Arbeit erstellt.

Politikerinnen in Österreich sind in hohem Maß von frauenfeindlichem, sexistischem Hass betroffen. Wie eine Untersuchung des "Momentum"-Instituts und der Ingrid Brodnig ergeben hat, berichteten unter weiblichen Nationalratsabgeordneten 73 Prozent von entsprechenden Nachrichten. Kontaktiert wurden alle Mandatarinnen, 30 Prozent - aus allen Fraktionen - nahmen teil.

"Spiegel"-Untersuchung: Kein gänzlich anderes Resultat

Mit der Befragung wurde eine Untersuchung des deutschen Nachrichtenmagazins "Spiegel" nachvollzogen, die zu Jahresbeginn zu ähnlichen Ergebnissen gekommen war. Dort hatten 69 Prozent "frauenfeindlichen Hass als Bundestagsabgeordnete" erlebt. 36 Prozent berichteten dort auch von "Angriffen auf sich, ihre Büros oder ihren Wohnsitz", was in Österreich nicht der Fall war.

Hassnachrichten mit Schimpfwörtern

Die Nachrichten selbst haben es aber auch so in sich, wie Brodnig in einer Pressekonferenz am Montag berichtete. Von "Hure", "Schlampe" bis zu "hysterisch" reichen da die Bezeichnungen, körperliche Merkmale wurden herabgewürdigt, und auch Beleidigungen aufgrund der Herkunft oder der sexuellen Orientierung kamen hinzu. Der Großteil (73 Prozent) kam via Internet.