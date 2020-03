Österreich leistet nach Erdbeben in Zagreb Soforthilfe

Österreich stellt Kroatien im Rahmen des EU-Zivilschutzmechanismus Zelte, Klappbetten, Heizstrahler und Schlafsäcke zur Verfügung.

Österreich gehört laut der EU-Kommission zu jenen Ländern, die Soforthilfe nach dem Erdbeben in Zagreb Sonntagfrüh leisten. Zelte, Klappbetten, Heizstrahler und Schlafsäcke seien von Österreich, Slowenien, Ungarn und Italien zur Verfügung gestellt worden und können nun rasch angeliefert werden, sagte ein Sprecher der EU-Behörde am Montag in Brüssel.