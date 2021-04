"Österreich isst informiert": Woher kommt unser Essen?

Mit Wissen punkten: Unter diesem Motto berichtet oesterreich-isst-informiert.at seit Februar 2018 über Lebensmittel. Mit der Initiative bietet die Lebensmittelindustrie Wissen sowie Service und Tipps für Verbraucher.

In den letzten Jahren hat das Interesse am Essen und Trinken wieder stark zugenommen. Gleichzeitig wissen immer weniger Menschen, wann, wie und wo Lebensmittel tatsächlich wachsen oder hergestellt werden. Hier setzt "Österreich isst informiert" an: "Unser Fokus liegt darauf, Fragen der Konsumentinnen und Konsumenten mit Fachinformationen zu beantworten und so Mythen entgegenzuwirken. Seit drei Jahren liefern wir erfolgreich Einblicke in die Lebensmittelherstellung. Neben Nachhaltigkeit und Klimaschutz wollen wir uns künftig verstärkt auch Qualität, Sicherheit und Genuss widmen", erklärt Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie.