Österreich investiert mehrere Millionen Euro in Umweltschutz

Leonore Gewessler kündigte am Freitag umfassende Umweltschutzinvestitionen für die kommenden zwei Jahre an.

Man dürfe angesichts der Coronakrise "die große Krise, die uns noch bevorsteht, nämlich die Klimakrise" nicht vergessen, sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz und kündigte umfassende Umweltschutzinvestitionen an, die gleichzeitig auch Arbeitsplätze schaffen sollen.

Heizkessel-Tauschprogramm "Raus aus Öl" wird fortgesetzt

Derzeit werde das Umweltförderungsgesetz überarbeitet und bald in Begutachtung geschickt, so Gewessler. Man werde in den nächsten zwei Jahren 750 Mio. Euro für thermische Sanierungen und einen Umstieg auf saubere Heizungen zur Verfügung stellen, sagte die Ministerin.