Österreich in relativ guter Situation hinsichtlich Intensivmedizin im Coronavirus-Fall

Nachdem das Coronavirus auch einen schweren Krankheitsverlauf verursachen kann, stellt sich die Frage nach den Behandlungskapazitäten für die Patienten. "Österreich und Deutschland sind da in einer vergleichsweise besseren Situation als etwa Italien oder Frankreich", so Klaus Markstaller, Präsident der österreichischen Fachgesellschaft der Intensivmediziner (ÖGARI).

"Wir haben insgesamt mehr Spitalsbetten pro Einwohner. Wir haben auch mehr Intensivbetten pro Einwohner", erklärte Markstaller. "In Wien haben wir nahezu 600 derartige Betten. Am AKH Wien hier sind es allein 140."

Gesundheitsversorgung abhängig von Ausbreitung des Coronavirus

Auch wenn man sich derzeit in einer günstigen Situation befinde, gebe es aber nichts zu beschwichtigen. "Natürlich können auch wir in Österreich in eine kritische Situation kommen, je nachdem, wie die Ausbreitung des Virus erfolgt. Das ist aber nicht vorhersehbar", betonte der Experte.