Österreich: Immer weniger Menschen gehen ins Kino

Während 2017 noch 15,3 Millionen Menschen ins Kino gingen, waren es 2018 nur mehr 13,7 Millionen. Das bedeutet einen Rückgang von mehr als zehn Prozent.

Minus zehn Prozent: Kinobesuche in Österreich stark zurückgegangen

Der Rückgang um mehr als zehn Prozent sei Ausdruck einer prekären Lage, so Dörfler. “Das kann nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden”, wird er am Mittwoch in einer Aussendung zitiert. Er appellierte an die Regierung, die Mehrwertsteuer für die Kinos von aktuell 13 auf 10 Prozent zu reduzieren. Zur Anhebung war es im Zuge der Steuerreform 2016 gekommen. Zudem müssten publikumswirksame österreichische Filme stärker gefördert werden.