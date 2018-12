Österreich hinkt bei Frauen-Gleichstellung hinterher

In Sachen Frauen-Gleichstellung liegt Österreich im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. Besonders alarmierend ist das Thema Lohngerechtigkeit.

Österreich in Sachen Lohngerechtigkeit auf Rang 107

Untersucht wurden für Report etwa Aspekte wie die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder die Themen Bildung, Gesundheit oder Politik. Im Gesamtranking erreicht Österreich den 53. Platz. Besonders schlecht schneidet Österreich bei der Lohngerechtigkeit ab, hier landet es auf Rang 107. Gute Werte erzielt man hingegen in der Bildung. Auch in Deutschland ist die Gleichberechtigung ins Stocken geraten, das Nachbarland rutschte um zwei Plätze auf Rang 14 ab. Das globale Ranking wird von Island, Norwegen und Schweden angeführt.