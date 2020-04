Österreich fährt Tourismus behutsam wieder hoch

Der Tourismus in Österreich soll laut Außenminister Alexander Schallenberg behutsam wieder hochgefahren werden. Der Sommerurlaub wird heuer deutlich anders sein als gewohnt.

Österreich werde mit Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission "gemeinsam an Lösungen arbeiten, wie ein behutsames Hochfahren des Sommertourismus wieder möglich sein könnte", sagte Schallenberg. Dafür kämen natürlich nur Länder infrage, "die im Kampf gegen Covid ähnlich weit sind wie Österreich und ähnlich niedrige Infektionszahlen aufweisen".

Deutscher Außenminister Maas dämpft Hoffnungen

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte zuletzt die Erwartungen an eine baldige Öffnung von europäischen Reisezielen für deutsche Touristen gedämpft. "Ein europäischer Wettlauf darum, wer touristische Reisen zuerst wieder zulässt, führt zu unvertretbaren Risiken", sagte Maas der "Bild am Sonntag" und verwies auf die Coronavirus-Infektionsfälle in Ischgl. "Was ein Infektionscluster in einem beliebten Urlaubsgebiet in den Heimatländern der Touristen anrichten kann, haben wir bereits erlebt."