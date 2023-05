Österreich erlebt laut AMS bei Arbeit Teilzeit-Boom

Laut AMS hat die Zahl der atypisch Beschäftigten - das sind Personen, die nicht in Vollzeitbeschäftigung sind, seit 2004 in Österreich deutlich zugenommen.

Seit 2004 nahm die Zahl der Teilzeit-Beschäftigten deutlich zu



Arbeitsverhältnisse, die von einem "Normalarbeitsverhältnis" abweichen, werden als atypisch bezeichnet. Unter "Normalarbeitsverhältnis" wird eine abhängige Vollzeitbeschäftigung mit unbefristetem Arbeitsvertrag verstanden. Atypische Beschäftigung ist laut AMS-Auswertung vor allem Teilzeitbeschäftigung und "diese ist eindeutig weiblich". "Die so starke Zunahme an Teilzeitarbeit führt dazu, dass obwohl heute mehr als 100.000 Menschen mehr arbeiten als vor Corona (2019), der Arbeitskräftemangel deutlich spürbar ist", so AMS-Vorstand Johannes Kopf. Die gesamt geleistete Menge an Arbeitsstunden habe sich nämlich reduziert und hier vor allem bei den Männern.