Österreich: "Einwanderungsland ohne Willkommenskultur"

Bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch bezeichnete die Journalistin Melisa Erkurt Österreich als ein "Einwanderungsland ohne Willkommenskultur".

“Österreich hat sich nie für die Leistungen der Gastarbeiter bedankt”, sagte sie am Mittwoch im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Wien. Stattdessen würden den Menschen mangelnde Deutschkenntnisse, fehlender Integrationswillen und die damit verbundene Bildung von Parallelgesellschaften unterstellt.

Dies gelte auch für Menschen aus Kriegsgebieten, die in Österreich Asyl ansuchen. “Diese Menschen fragen wir, warum sie kein Deutsch können”, fuhr die Österreicherin mit bosnischen Wurzeln fort, die sich besonders mit Jugendlichen und Migranten in Österreich auseinandersetzt. Ihr Artikel “Generation Haram” wurde 2016 bei den Österreichischen Journalismustagen als Story des Jahres 2016 ausgezeichnet.

Für den deutschen Sozialaktivisten Ali Can, der aus einer türkisch-kurdisch alevitischen Familie stammt, kaschiert diese Frage das eigentliche Problem. “Viele werden nicht als typischer Österreicher oder Deutscher wahrgenommen”, erklärte er. Darum müsse man das Österreichische und Deutsche mit einer neuen Bedeutung aufladen.

Der Politik rief Erkurt zu, mehr in die Bildung zu investieren, um die Integration voranzutreiben. “Das sagen die Experten seit Jahren”, sagte sie. Zudem müssten Migranten in der Öffentlichkeit sichtbarer sein, denn die Kinder benötigten Vorbilder. Generell vertrat sie die Ansicht, “fremde Lebenskonzepte zu akzeptieren und empathisch (zu) sein”. “Das klingt naiv, ist aber das Realistischste”, fügte sie hinzu. Can fügte hinzu, dass das Wichtigste im Umgang mit Migranten die Besinnung auf die Menschenrechte sei.