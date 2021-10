Österreich bei bargeldlosen Zahlungen im Mittelfeld

Auch wenn bargeldloses Zahlen in Österreich zunimmt, die Alpenrepublik liegt im internationalen Vergleich immer noch nur im hinteren Mittelfeld. Das zeigt der Global Payment Report der Gruppe Boston Consulting (BCG).

Bargeldloses Zahlen ist zwar auch in Österreich im Aufwind, im internationalen Vergleich liegt Österreich aber nur im hinteren Mittelfeld, zeigt der regelmäßig wiederkehrende Global Payment Report der Beratungsgruppe Boston Consulting (BCG). 2020 gab es in Österreich pro Kopf 214 bargeldlose Transaktionen - bis 2025 sollen es 289 sein, erwartet BCG-Partner Markus Ampenberger. In nordischen Ländern seien es jetzt schon etwa 500, im Schlusslicht Bulgarien nur 44.

Bargeld: Eine kulturelle Sache in Österreich

Das sei eine kulturelle Sache, sagt Ampenberger. in Österreich wie in Deutschland spiele Bargeld traditionell eine große Rolle. Kurzfristig habe die Pandemie einen deutlichen Schub für digitale Zahlungen gebracht. Langfristig führe die Möglichkeit für kontaktloses Zahlen zur stärkeren Nutzung elektronischer Zahlungsmittel. Auch dass verstärkt kleinere Unternehmen ihre Kunden aufforderten, kontaktlos zu zahlen, gebe der Methode einen Schub.

Junge Menschen haben weniger Sorgen um Datenschutz

Bargeldloses Zahlen entwickelt sich schneller durch QR-Code-Zahlung

Besonders stark entwickelt sich bargeldloses Zahlen in Ländern, wo man per QR-Code zahlen kann. Auch falls sich Modelle wie Amazon to go durchsetzen - wo man per Handy im Geschäft einloggt und die Waren automatisch abgerechnet werden - schiebe das den bargeldlosen Zahlungsverkehr stark an.