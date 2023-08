Österreich auch 2025 nicht bei Basketball-EM dabei

Noch ehe die Qualifikation für die Basketball-Europameisterschaft 2025 der Männer begonnen hat steht schon fest, dass sie erneut ohne Österreich stattfinden wird.

Das ÖBV-Team musste sich am Mittwochabend in Schwechat der Auswahl Bulgariens 71:85 (38:53) geschlagen geben. Die Niederlage besiegelte das Aus der Mannschaft von Coach Chris O'Shea nach der dritten Runde der Vorqualifikation (Gruppe J). Bogic Vujosevic erzielte 24, Timo Lanmüller 14 Punkte für Rot-Weiß-Rot.

Basketball: Qualifikation zur EM 2025 findet ohne ÖBV-Männer statt

Die Vorentscheidung in dem "Alles-oder-nichts-Spiel" aus österreichischer Sicht war bereits im ersten Viertel gefallen. Da holten die Bulgaren einen 28:13-Vorsprung heraus und kontrollierten danach das Geschehen auf dem Parkett. Bereits das Hinspiel in Botewgrad hatten sie mit 83:71 gewonnen. Der Erfolg im Multiversum war der erste eines Gastteams in der Gruppe J. Zuvor hatte es vier Heimsiege gegeben. In der Abschlusspartie gastiert das ÖBV-Team am Samstag (18.00 Uhr, live ORF Sport +) in Norwegen.