Österreich: Ärzte-Nachwuchsproblem wird schlimmer

Das Ärzte-Nachwuchsproblem hat sich alles andere als aufgelöst - es wird sogar schlimmer. Der Präsident der Ärztekammer hat Alarm geschlagen.

Die Zahl neu ausgebildeter Ärzte reiche für den errechneten Nachbesetzungsbedarf nicht aus, warnte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres bei der Präsentation der Ärztestatistik am Mittwoch. Um einen Ärztemangel zu verhindern, brauche es Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen in den Spitälern für junge und erfahrene Ärzte. Außerdem müssten Kassenstellen attraktiver werden.

Rund 50.000 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen machen 48,5 Prozent aus

48,5 Prozent der Ärzteschaft sind Frauen, besonders viele sind es in der Allgemeinmedizin und im Turnus und unter den Jüngeren. Entsprechend wichtig wäre es auch laut Szekeres, dass der Arztberuf so gestaltet wird, dass er mit dem Familienleben vereinbar wird, etwa durch das Teilen von Kassenverträgen. Ärzte seien heute, anders als früher, nicht mehr im Schnitt 60 Stunden pro Woche verfügbar.

Zahlen zu Ärzten über 55 Jahren

"Eine besondere Herausforderung" sei die Altersstatistik in der Ärzteschaft, so Szekeres: Ein Drittel ist über 55 Jahre alt. In den nächsten zehn Jahren werden 15.400 Ärzte das Pensionsalter von 65 überschreiten, allein zur Aufrechterhaltung des Status Quo bei der Kopfzahl entstehe dadurch ein Nachbesetzungsbedarf von 1.500 Personen pro Jahr. Berücksichtigt man, dass ein guter Teil der Ärzte Teilzeit arbeitet, Frauen typischerweise noch etwas früher das Pensionsalter erreichen und durch eine immer älter werdenden Bevölkerung auch der Bedarf an Gesundheitspersonal steigt, liegt der Bedarf noch höher.