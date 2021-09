OeNB warnt vor Überhitzung des Immobilienmarktes

Im Vergleich zum Vorjahr ist Eigentum deutlich teurer geworden. Immobilienpreise legten in Wien im Schnitt um 10,7 Prozent zu, in den Bundesländern um 12,8 Prozent.

Der Preisanstieg bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern hält weiter an. In Gesamtösterreich verteuerten sich Wohnimmobilien im zweiten Quartal durchschnittlich um 11,7 Prozent. In Wien stiegen die Immobilienpreise im Vergleich zu 2020 um 10,7 Prozent, im restlichen Bundesgebiet um 12,8 Prozent, zeigen Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). "Damit setzte sich der Trend deutlicher Preissteigerungen über die vergangenen fünf Quartale fort", so die OeNB.