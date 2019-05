OeNB-Vize Kolm will Medien wegen Spendenaffäre klagen

OeNB-Vize Barbara Kolm will Medien klagen, die über eine mutmaßliche Spendenaffäre um ihre Person berichtet hatten. Die Klagen würden bereits nächste Woche eingebracht.

Sie wolle “in einem ersten Schritt medienrechtlich konsequent gegen all jene vorgehen, die in besonders eklatanter Weise die Unschuldsvermutung bei ihren Äußerungen missachten”, hieß es in einer Aussendung vom Freitag. Die “Vorverurteilung” in Medien und Sozialen Netzwerken sei eine “schwere Verletzung des Schutzes der Unschuldsvermutung”. Klagen würden bereits nächste Woche eingebracht, heißt es in der Aussendung Kolms weiter.