OeNB sieht für 2024 Inflationsrückgang auf 3,6 Prozent

Eine neue Inflationsprognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) sieht 2024 einen Rückgang der (HVPI-)Inflation auf 3,6 Prozent. Das wäre eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahr.

Danach soll sich der Rückgang verlangsamt aber doch in Richtung 2,7 Prozent 2025 und 2,3 Prozent 2026 fortsetzen. Seit Jahresstart kehrt auch das Wirtschaftswachstum schwach aber doch zurück. Heuer sollte das BIP laut OeNB am Mittwoch um 0,5 Prozent wachsen (2023: -0,7 Prozent) und 2025 um 1,8 Prozent.

HVPI-Inflationsrate gesunken

Inflation über Eurozonen-Durchschnitt

Die Arbeitslosenquote werde heuer und kommendes Jahr steigen. Schon im zweiten Quartal wird ein Plus bei der Quote auf 6,8 Prozent prognostiziert (2023: 64, Prozent). Auch im Gesamtjahr wird eine Quote von 6,8 Prozent gesehen. Diese sollte 2025 dann wieder auf 6,5 Prozent zurückgehen, damit aber weiter über dem 2023er-Wert liegen.