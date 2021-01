OeNB-Pensionen erneut zu hoch: 400 Mio. Euro fehlen

In der Oesterreichischen Nationalbank fehlen 400 Mio. Euro, um die Deckungserfordernis von drei Mrd. Euro zu erfüllen. Grund sind die zu hohen Pensionen der Notenbanker.

Die Pensionen der Notenbanker reißen nach wie Löcher in die Vorsorgen des Hauses für die Ruhestandsbezüge. Wie die "Presse" schreibt, sind die Pensionen in der Oesterreichischen Nationalbank schon wieder zu hoch. Es fehlten rund 400 Mio. Euro.

Notenbank spricht von zeitlich begrenzter "Unterdeckung"

Ende 2019 hatte die OeNB 2 Mrd. Euro an Pensionsreserven zurückgelegt. Doch das reichte nicht, um ihre Pensionsverpflichtungen abzudecken, also griff die Bank immer wieder zusätzlich zu stillen Reserven aus Erträgen ihres üppigen Immobilienportfolios. Auch das sei zu wenig: Es fehlten immer noch 400 Mio. Euro, um die Deckungserfordernis von 3 Mrd. Euro zu erfüllen, schrieb die Zeitung am Donnerstag.