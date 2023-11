OeNB-Chef Holzmann: Weitere Erhöhungen der Leitzinsen möglich

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, hält derzeit weitere Zinserhöhungen für unnötig, schließt jedoch nicht aus, dass diese in der mittelfristigen Zukunft erfolgen könnten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sei bereit, mit weiteren Zinserhöhungen zu reagieren, sollte die Inflation wider Erwarten anziehen, sagt er am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Im Lichte jüngster Unsicherheiten warnte er vor der Annahme, "dass das schon das Ende der Fahnenstange ist".

Holzmann prognostiziert weitere Zinspausen in den kommenden Zinssitzungen der Zentralbank, da "Konstanz im jetzigen Moment wünschenswert wäre". Sollte es jedoch zu weiteren Inflationseffekten kommen, ist die EZB bereit, Zinserhöhungen vorzunehmen. Holzmann betonte auch die jüngsten Turbulenzen, wie den Energiepreisschock nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. In letzter Zeit gab es bereits eine Vielzahl von Entwicklungen in diesem Bereich.