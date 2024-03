OeNB-Chef Holzmann: Europa könnte noch vor USA Zinsen senken

Für den Chef der Österreichischen Nationalbank (OeNB) und Mitglied des EZB-Rates, Robert Holzmann, könnte die Zinswende in Europa früher erfolgen als bisher angenommen - möglicherweise sogar bevor sie in den USA stattfindet.

"Europa könnte die Zinsen früher senken als die USA", so OeNB-Chef Robert Holzmann im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Samstagsausgabe). "In Europa wächst die Wirtschaft langsamer als in den USA. Dadurch könnte es sein, dass sich die Preisentwicklung bei uns stärker abschwächt."