Öl- und Gasheizungen für Neubauten in vier Wiener Bezirken verboten

Bei Neubauten in den Wiener Bezirken Josefstadt, Alsergrund, Währing und Döbling sind Öl- und Gasheizungen verboten. Dort sind nur noch erneuerbare Energieträger erlaubt.

Mithilfe genau festgelegter "Klimaschutzgebiete" in der ganzen Stadt will Wien bei der Errichtung neuer Gebäude künftig den CO2-Ausstoß verringern. In diesen Zonen werden Öl- und Gasheizungen sowie die Wasseraufbereitung mit fossiler Energie nämlich nicht mehr erlaubt. Als erster Schritt gilt dieses Verbot nun einmal in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Neubau und Ottakring.