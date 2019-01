Ökostrom-Novelle: Wien befürchtet Mehrkosten für Öffis

Rot-Grün warnt vor Mehrkosten durch die geplante Ökostrom-Novelle: Laut Regierungsprogramm wird geplant die Ökostrompauschale so zu ändern, dass auf die Wiener Linien deutliche Mehrkosten zukämen. Im zuständigen Landwirtschaftsministerium dementiert man entschieden.

Der Aufschrei der Wiener Stadtregierung hat mit der aktuellen umstrittenen Ökostrom-Gesetzesnovelle, die am Mittwoch im Nationalrat beschlossen wurde, nichts zu tun. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bezog sich in einer Aussendung am Donnerstag vielmehr auf eine Formulierung im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ. Dort heißt es im Kapitel zu erneuerbarer Energie auf Seite 177 kurz: “Fairness bei Netzfinanzierung: Keine Saldierung von Zählpunkten.”