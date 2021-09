ÖGK-Warnung: Betrüger nehmen Kontakt auf

Eine Warnung kommt von der Österreichischen Gesundheitskasse: Aktuell erhalten Versicherte Anrufe, in denen - angeblich im Namen der ÖGK - ein Angebot für eine Lichttherapie gemacht wird. Die Anrufe sollen allerdings von Betrügern kommen. "Gehen Sie nicht darauf ein!", wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt.

Die Anrufer sind meist weiblich und geben vor, im Namen der Österreichischen Gesundheitskasse tätig zu sein. Man sei für eine neuartige Lichttherapie ausgewählt worden und könne dieses Testangebot im Zuge eines Hausbesuchs durch einen Therapeuten ausprobieren. "Bei diesen Anrufen handelt es sich um einen Betrugsversuch. Gehen Sie daher nicht darauf ein und geben Sie keinesfalls persönliche Daten bekannt", betonte die Gesundheitskasse.