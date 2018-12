ÖGB kritisiert Arbeitsbedingungen der Paketzusteller

Derzeit werden aufgrund der Vorweihnachtszeit zahlreiche Pakete pro Tag ausgeliefert. Nun kritisiert der ÖGB die Arbeitsbedingungen der Paketzusteller

Katzian verlangt stärkere Kontrollen der Scheinselbstständigkeit und schärfere Regeln auf europäischer Ebene. Onlinehändler wie Amazon stehen schon länger in der Kritik von Arbeitnehmervertretern. Die deutsche Gewerkschaft Verdi bemängelt beispielsweise die schlechte Bezahlung in den Logistikzentren Deutschlands. In Österreich arbeitet Amazon beim Vertrieb mit neun lokalen Paketdiensten zusammen, darunter Intersprint, LTS, Veloce und Albatros. In der Regel sind es dann freie Dienstnehmer und Ein-Personen-Unternehmen, die für die Subunternehmen arbeiten.