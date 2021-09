ÖGB: Finanzierung für "Muttersprachliche Beratung" gesichert

Das Projekt "Muttersprachliche Beratung" des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) kann weitergeführt werden. Insgesamt werden für die nächsten zwei Jahre 400.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Projekt stand vor dem Aus - nun 400.000 Euro für zwei Jahre

Das Projekt sei vor dem Aus gestanden, da das Arbeitsministerium nicht mehr dafür zahlen habe wollen. Dort hatte man darauf verwiesen, dass es ähnliche Angebote etwa durch das Arbeitsmarktservice gebe. Nun sei der Fortbestand des Projekt für die kommenden zwei Jahre gesichert. Nicht nur das Arbeitsministerium verlängere seine Finanzierung, sondern auch das Sozialministerium beteilige sich an den Kosten, so der ÖGB.

Insgesamt 400.000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Es werden drei MitarbeiterInnen bezahlt, die Beratung in Bulgarisch, Rumänisch, Moldavisch und Russisch anbieten können, erläuterte Mernyi gegenüber der APA. Dies bedeute, dass es auch in Zukunft eine wichtige Anlaufstelle für Menschen gebe, die Probleme im Job haben und deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Allein in den vergangenen beiden Jahren habe die muttersprachliche Beratung im ÖGB rund 3.500 Beratungen geleistet.