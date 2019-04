Öffentliche Finanzen: Ludwig fordert Gegenfinanzierung

Finanziell halten sich die Städte und Gemeinden gut. Bürgermeister Ludwig fordert dennoch eine Gegenfinanzierung, um dies auch in Zeiten steigender Belastungen zu gewährleisten.

Die Städte und Gemeinden halten sich finanziell gut. Damit das auch in Zeiten steigender Belastungen so bleibt, forderte Städtebund-Präsident Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch eine Gegenfinanzierung ein. Der Wiener Bürgermeister denkt da an eine Anhebung der Hebesetze bei der Grundsteuer, die rasch Wirkung zeigen könnte.Wien. Ludwig brachte anlässlich der Präsentation des Gemeindefinanzen-Berichts auch rechtliche Argumente vor. Er wolle nicht, dass es bei der Grundsteuer wie in Deutschland zu einer Aufhebung durch das Höchstgericht kommt. Im Nachbarland war die geltende Regelung voriges Jahr wegen veralteter (zu niedriger) Einheitswerte gekippt worden.