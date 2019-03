ÖFB-Teamchef Franco Foda nach Niederlage gegen Polen: "Haben zu viele Fehler begangen"

Franco Foda zeigte sich nach der Heimniederlage im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen enttäuscht. "Eigentlich hätten wir ein Unentschieden verdient gehabt, doch der Fußball ist eben ein Ergebnissport", so der österreichische Fußball-Teamchef.

Ein besseres Resultat schaute unter anderem deshalb nicht heraus, weil die Überlegenheit zu Beginn nicht in Tore umgemünzt wurde. “In den ersten 20, 25 Minuten haben wir in allen Bereichen sehr gut gespielt. Wir waren defensiv sehr stabil und haben gute Situationen nach vorne kreiert”, meinte Foda.

Siegesserie bei EM-Quali-Spielen beendet

Nach dem Seitenwechsel habe man laut Foda wieder besser in die Partie gefunden. “Doch dann haben wir gerade in der Phase, in der wir am Drücker waren, das Tor kassiert, weil wir bei einer Standardsituation nicht aufgepasst haben.”