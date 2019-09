ÖFB-Präsident: "Tor zur EURO aufgestoßen"

ÖFB-Präsident Leo Windtner hat am Dienstag nach dem EM-Qualifikations-Doppel gegen Lettland (6:0) und Polen (0:0) zufrieden Bilanz gezogen.

Zweite Fußball-EM-Teilnahme in Folge als ÖFB-Ziel

Klares ÖFB-Ziel ist die zweite Fußball-EM-Teilnahme in Folge nach jener 2016 in Frankreich. "In den letzten vier Spielen war es eine konstante, kompakte Leistung, die uns zuversichtlich stimmt, auf den Zug zur EURO aufzuspringen", betonte Windtner. Der Auftakt in die Qualifikation mit Niederlagen gegen Polen (0:1) und Israel (2:4) sei "völlig verkracht" gewesen. "Aber danach hat die Mannschaft das Herz wirklich in die Hand genommen", lobte der Verbandschef.