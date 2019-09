ÖFB-Cup: RB Salzburg gewinnt nach Verlängerung gegen Rapid Wien

In der Nachspielzeit der Verlängerung sicherte sich Red Bull Salzburg in der 2. Runde des ÖFB-Cups gegen Rapid Wien den hart umkämpften Sieg. Die Wiener mussten mit zwei Spielern weniger auskommen.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat sich am Mittwoch in einem wahren Krimi ins Achtelfinale des ÖFB-Cups gekämpft. Die Salzburger rangen Rapid im Schlager der 2. Runde auswärts nach Verlängerung mit 2:1 (1:1,0:0) nieder. Den entscheidenden Treffer erzielte Takumi Minamino in der 121. Minute. Davor hatte Koya Kitagawa (56.) die Salzburger Führung durch Dominik Szoboszlai (50.) ausgeglichen.

Rapid Wien mit zwei Mann weniger am Platz

Rapid und Salzburg mit hartem Kampf im Cup

Schwab mit hartem Foul - Schuster debütierte

Für Velimirovic war sein zweites Pflichtspiel für die Profis kurz vor Ende der regulären Spielzeit zu Ende, nachdem er Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer zu Fall gebracht hatte. Mit zwei Mann weniger igelte sich Rapid in der Verlängerung in der eigenen Hälfte ein. Für Salzburg gab es trotz drückender Überlegenheit kaum ein Durchkommen.

RB Salzburg-Tor in der letzten Minute

Mehr als ein Schuss des eingewechselten Masaya Okugawa (96.) und ein harmloser Kopfball von Kristensen (111.) schauten vorerst nicht heraus, bis Rapid in der Nachspielzeit einmal den Ball nicht wegbrachte. Kristensen bediente Minamino, und Salzburg jubelte überschwänglich. Die Bullen sind in dieser Saison nach zehn Pflichtspielen weiter ungeschlagen. Schon zum Ligastart im Juli hatten sie in Hütteldorf mit 2:0 gewonnen. In den vergangenen 17 Pflichtspiel-Duellen mit Rapid gab es nur eine Niederlage.