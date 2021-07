ÖFB-Cup: Rapid Wien empfängt Wiener Viktoria

Am Freitag startet für Vizemeister Rapid Wien die Pflichtspiel-Saison in der ersten ÖFB-Cup-Runde. Die Hütteldorfer tretten auf die Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster.

Rapid bekommt es mit dem einmaligen "Cup-Schreck" Viktoria zu tun. Die Polster-Truppe hatte vor zwei Jahren Hartberg im Elfmeterschießen eliminiert, damals allerdings mit Heimvorteil in Wien-Meidling. Diesmal wird im Allianz Stadion gespielt (20.30 Uhr/live ORF Sport +).

In den vergangenen zwölf Jahren flog nur dreimal kein Bundesliga-Club in Runde eins aus dem Cup. Zuletzt überlebten allerdings in der Saison 2020/21 alle zwölf Oberhaus-Vereine den Startschuss.