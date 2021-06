ÖFB-Cup: Die Spiele der ersten Runde stehen fest

Die ersten Spiele des ÖFB-Cups stehen fest. Rapid trifft dabei im Wien-Schlager auf die Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster.

Titelverteidiger Salzburg mit Neo-Trainer Matthias Jaissle trifft in der 1. Runde des ÖFB-Fußball-Cups auf den Drittligisten WSG Hertha Wels. Vorjahresfinalist LASK bekommt es mit dem FC Marchfeld Donauauen mit einem Vertreter der Regionalliga Ost zu tun, für Rapid zog "Losfee" Peter Filzmaier bei der Auslosung am Samstagnachmittag im ORF die ebenfalls in der Ostliga spielende Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster.