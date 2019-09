ÖFB-Cup: Austria Wien reist mit Selbstvertrauen nach Tirol

Im Zweitrunden-Duell des ÖFB-Cups treffen mit Austria Wien und WSG Tirol zwei Bundesliga-Klubs aufeinander. Die "Veilchen" sinnen dabei auf Revanche.

Austria Wien reist mit breiter Brust zum Cup-Duell nach Tirol



"Mit dem Sieg gegen Altach konnten wir wieder viel Selbstvertrauen tanken und werden das nach Wattens mitnehmen", betonte Torjäger Christoph Monschein vor der Abreise. Defensiv-Allrounder Thomas Ebner wird den "Veilchen" wohl fehlen. Der 27-Jährige erlitt am Sonntag beim Zusammenstoß mit Altach-Spieler Ousmane Diakite ein mehrere Zentimeter langes Cut, das in der Privatklinik Döbling genäht werden musste, sowie eine Gehirnerschütterung, wie die Austria mitteilte.

Der LASK ist drei Tage nach dem 2:2-Coup gegen Salzburg, das erstmals in dieser Saison Punkte abgeben musste, bei Trainer Toni Polster und seiner Wiener Viktoria gefordert - jenem Club, der in der ersten Runde im Elferschießen den TSV Hartberg eliminierte. Angesichts der Doppelbelastung darf beim LASK eine starke Rotation erwartet werden, gegen den Regionalligisten will sich der Vizemeister dennoch keine Blöße geben.