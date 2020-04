ÖFB brach die meisten Bewerbe ab

Der ÖFB will nur noch die Bundesliga, 2. Liga und den Cup austragen. Alle anderen Bewerbe - sowie alle Frauenbewerbe - wurden abgesagt.

Das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat in seiner am Mittwoch per Video-Konferenz geführten Sitzung entschieden, die derzeit ausgesetzten Bewerbe im Bereich der Landesverbände abzubrechen. "Eine ordnungsgemäße Durchführung ist aufgrund der behördlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich", hieß es in der ÖFB-Aussendung am Mittwochabend.