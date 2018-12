ÖBB: Zusätzliche Züge rund um Weihnachten und Silvester

Die ÖBB wird rund um Weihnachten und Silvester, an den besonders starken Reisetagen, zusätzliche Züge auf Hauptverbindungen einsetzen.

An den besonders starken Reisetagen um Weihnachten und Silvester werden die ÖBB ihren Fahrplan erweitern und auf den Hauptverbindungen zusätzliche Züge, Garnituren und Wagen anbieten. Insgesamt sollen den Fahrgästen zwischen 20. Dezember 2018 und 6. Jänner 2019 rund 26.000 Sitzplätze mehr zur Verfügung stehen, hieß es am Montag in einer Aussendung.