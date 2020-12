ÖBB: Schneefall könnte Streckensperren mit sich bringen

Die erwarteten Regen- und Schneefälle könnten bei der ÖBB Streckenstörungen mit sich bringen. Es ist auch mit Fahrplananpassungen und Verzögerungen zu rechnen.

Die ÖBB wappnen sich für die erwarteten Regen- und Schneefälle, man sei "auf den Wintereinbruch so gut wie möglich vorbereitet", wurde am Donnerstag versichert. Das Unternehmen investiere in die technische Winterausrüstung jährlich rund 40 Millionen Euro. Österreichweit arbeiten im Winterdienst an die 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb.