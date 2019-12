ÖBB: 32.000 teils kuriose Fundstücke im Jahr 2019

Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind heuer 32.000 in Zügen oder auf Bahnhöfen gefundene Gegenstände abgegeben worden. 35 Prozent konnten den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Vor allem Taschen, Koffer und Rücksäcke gibt es bei "Lost & Found", aber auch Musikinstrumente und eine Kaffeemaschine wurden 2019 vergessen, berichteten die ÖBB am Dienstag.

2019 wurden bei den Bundesbahnen rund 10.000 gefundene Taschen, Koffer oder Rücksäcke abgegeben. Abgeschlagen auf Platz zwei folgen Elektronik und EDV-Geräte, die fast 5.000 Mal verloren gegangen sind. Geld, Wertpapiere und Bankkarten wurden 4.200 Mal an einem ÖBB-Lost-&-Found-Standort abgegeben. Davon 107 teils höhere Geldbeträge, die oft im Bankomaten oder am zweithäufigsten am WC gefunden wurden.