ÖBAG: Personal-Experte für zweiten Vorstand

Der Personalexperte Peter Pendl hat sich am Mittwoch für einen zweiten Vorstand bei der ÖBAG ausgesprochen. Dieser könnte etwa die mangelnde Erfahrung von Schmid wettmachen.

Pendl: Vieraugen-Prinzip wäre vorzuziehen

Auch wenn zwei Vorstände mehr kosten würden und Entscheidungen möglicherweise länger dauern, sei das Vieraugenprinzip bei der Staatsholding jedenfalls zu bevorzugen, vor allem wegen des großen Portfolios der ÖBAG. Die ÖBAG verwaltet die Anteile des Staates an wichtigen börsenotierten Firmen wie OMV, Telekom Austria, Post und Verbund, und managt über 26 Mrd. Euro an Staatsvermögen.

Zweiter Vorstand könnte mangelnde Erfahrung wettmachen

Verwundert zeigte sich der Personalexperte auch, dass Schmid keine internationale Erfahrung habe und vor der Position in der ÖBAG nie in einer Managementposition war. "Mich hat sehr gewundert, dass das in der Stellenausschreibung überhaupt nicht gefordert und nicht enthalten war", so Pendl zum Ö1-Journal. Ein zweiter Vorstand könnte hier die mangelnde Erfahrung Schmids wettmachen.