ÖAW ruft "Österreichische Studienstiftung" ins Leben

In Deutschland und der Schweiz gibt es schon seit Jahrzehnten Studienstiftungen zur Begabtenförderung. Nun hat auch die Akademie der Wissenschaften (ÖAW) eine "Österreichische Studienstiftung" ins Leben gerufen. Die Akademie will damit begabte junge Menschen in ihrem universitären Werdegang unterstützen, wie sie am Dienstag mitteilte. Den Auftakt bilden Winterschulen für rund 100 Maturanten.