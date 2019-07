ÖAMTC verdoppelte E-Scooter-Flotte in Wien

Ab sofort stehen in Wien 300 Elektro-Scooter von "ÖAMTC easy way" zur Verfügung. Die Erweiterung des Geschäftsgebiets um einige Bezirke brachte die Verdoppelung der Fahrzeug-Flotte.

ÖAMTC weitete E-Scooter-Angebot in Wien aus

"Wir haben in Wien die Flotte verdoppelt, weil wir das Geschäftsgebiet auf ausgewählte Zonen der Bezirke 10, 21 und 22 erweitert haben", sagt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor in Wien. Das Geschäftsgebiet ist jener Bereich, in dem die Miete gestartet und beendet werden kann. In den drei neuen Bezirken werden jedoch nicht die Gesamtfläche, sondern ausgesuchte Points-of-Interests und Straßenzüge, die in der App angezeigt werden, freigeschaltet.