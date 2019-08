ÖAMTC: So sparen Sie beim Sprit

Der ÖAMTC gibt Tipps, wie Autofahrer beim Sprit am besten sparen können. Es lohnt sich, nicht nur die richtige Tankstelle anzufahren, sondern auch beim Fahren zu sparen.

Laut ÖAMTC sind die Spritpreise im vergangenen Juli geringfügig gestiegen. Mit durchschnittlich 1,202 Euro für Diesel und 1,271 Euro für Super musste man im Juli damit um 0,2 Cent pro Liter mehr bezahlen, als im Vormonat. Doch Preise zu vergleichen lohnt sich trotzdem: Tankt man in Österreich bei der günstigsten statt bei der teuersten Tankstelle, kann man sich bei einer 50-Liter-Tankfüllung über 20 Euro sparen. Möglich ist dies beispielsweise mit der ÖAMTC-App.

Wer Richtung Urlaub am Mittelmeer unterwegs ist, sollte unbedingt noch in Österreich tanken. In Slowenien, Kroatien und Italien sind die Tankfüllungen wesentlich teurer.