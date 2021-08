ÖAMTC rät: Auch bei heißen Tagen aufs Schuhwerk beim Autofahren achten

Im Sommer scheinen Sandalen, Flip-Flops und Co. ein bequemes Schuhwerk zum Autofahren zu sein. Der ÖAMTC rät jedoch stark davon ab; nicht nur aufgrund von möglichen rechtlichen Konsequenzen.

Unfall durch Schuhwerk mitverursacht: Rechtliche Konsequenzen möglich

Autos, Motorräder und Fahrräder dürfen nur in einem Zustand bedient werden, in dem es sicher beherrschbar ist. Wenn etwa ein Verkehrsunfall durch ein bestimmtes Schuhwerk mitverursacht wurde, kann es zu rechtlichen Konsequenzen kommen. "Dazu zählen Fälle, in denen eine andere Fußbekleidung das Unglück hätte verhindern können", so Pronebner. Auch mit versicherungsrechtlichen Konsequenzen ist in diesen Fällen zu rechnen. Unter Umständen bezahlt die Versicherung entstandene Schäden nicht.