ÖAMTC lädt zum She's Mercedes Lady Day samt gratis Fahrtechniktraining

Der ÖAMTC lädt beim Lady Day wieder zum gratis Fahrtechniktraining. Die Tagessiegerinnen haben zudem beim Finale die Chance, eine Mercedes-Benz A-Klasse zu gewinnen.

Beim Lady Day können 600 Frauen von März bis Juli an einem kostenlosen Fahrtechniktraining in einem ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum teilnehmen. Dabei können sie ihr Fahrkönnen, ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen in Sachen Auto und Autofahren unter Beweis stellen und verbessern.