ÖAMTC fordert Blinker für E-Scooter bereits ab Werk

Für E-Scooter gilt rechtlich im Wesentlichen das Gleiche wie für Fahrräder - so auch die verpflichtende Anzeige der Richtungsänderung. Ein Handzeichen beim Abbiegen erhöht bei den Rollern allerdings die Sturzgefahr, weil diese, wen sie mit einer Hand gelenkt werden, instabil werden. Der ÖAMTC fordert deshalb Blinker für E-Tretroller ab Werk.

Blinker-Nachrüstung bei E-Scootern

Weitere Kritikpunkte bei den Nachrüstungen betrafen die kurze Akku-Laufzeit, die umständliche Befestigung, weil die Elemente nicht für die Montage am Roller konzipiert sind, sowie den mangelnden Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus. "Ein Blinkersystem ab Werk könnte ohne diese Schwächen ideal an die Fahrzeuge angepasst werden", meinte Kerbl. In der Nachrüstung sieht er deshalb keine "valide Lösung", die Forderung an die Roller-Hersteller ist eine "zumutbare", sagte der Experte. Denn so können die Fahrer "beide Hände am Lenker behalten".