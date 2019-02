ÖAMTC: Faschingsfest darf nicht tödlich enden

Alkohol am Steuer ist besonders in der Faschingszeit immer wieder Unfallursache Nummer eins. Der ÖAMTC warnt davor, nach Faschingsfeiern wieder ins Auto zu steigen.

In der Faschingszeit herrscht bei Festen oft Narrenfreiheit. Auf den Straßen ist für alkoholisierte Stimmung jedoch kein Platz. Im vergangenen Jahr gab es erneut einen Anstieg bei den Todesopfern durch Alkoholunfälle: 2018 starben 28 Personen im Straßenverkehr durch Alkohol, 2017 waren es 26, im Jahr zuvor 22. Generell ereignen sich die meisten Alkoholunfälle an Samstagen und Sonntagen.

In den vergangenen Jahren waren die 20- bis 24-jährigen Männer am häufigsten in Alkoholunfälle mit Personenschaden involviert. Die Expertin des ÖAMTC warnt, nicht nur die jungen Lenker, vor den Risiken: “Alkohol kann rasch die Stimmung heben und eine Leistungssteigerung vorgaukeln.” Daher gilt: Wer noch fahren möchte bzw. muss, sollte strikt auf Alkohol verzichten und sich keinesfalls verleiten lassen.