ÖAMTC easy way: E-Scooter-Flotte wieder in Wien unterwegs

Ab sofort kann man wieder mit den E-Scootern von ÖAMTC durch Wien cruisen. Zum Start der neuen Saison gibt es eine Gratis-Aktion.

ÖAMTC easy way ist das eScooter-Sharing des Mobilitätsclubs und startet ab sofort in die zweite Saison. Die eScooter kann man ganz einfach über die kostenlose Smartphone-App “ÖAMTC easy way” (für Android und iOS) finden und mieten.

Geschäftsgebiet wird ausgeweitet

“Aus der Vorsaison wissen wir, dass viele User gerne über die Innenbezirke hinaus unterwegs sein wollen. Deshalb werden wir im Laufe der nächsten Monate unser Geschäftsgebiet auf ausgewählte Zonen in den Wiener Außenbezirken ausweiten. Selbstverständlich wird dann die Flotte deutlich vergrößert. Aktuell sind in Wien 150 Stück verfügbar”, erklärt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC Landesdirektor in Wien.