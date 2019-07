ÖAMTC: Alko-Unfälle passieren vermehrt im Juli

Unfälle, die durch Alkoholkonsum verursacht werden, haben im Juli "Hochsaison", denn laut ÖAMTC wird vor allem im Sommer zu tief ins Glas geschaut.

Erhöhtes Unfallrisiko an Samstagen

Die meisten Alkoholunfälle ereignen sich zwischen 17.00 und 21.00 Uhr sowie in den frühen Morgenstunden. Ab Donnerstag steigt die Rate der Alkoholunfälle merkbar an, den Höhepunkt erreicht sie am Samstag.

Der Großteil der an Alkoholunfällen Beteiligten in den vergangenen Jahren sind Männer: Über einen Zeitraum von zwölf Jahren (2007 bis inklusive 2018) lag der Männeranteil bei durchschnittlich 87 Prozent, der Frauenanteil bei 13 Prozent. "Von 2000 bis 2014 hatte sich der Anteil von an Straßenverkehrsunfällen beteiligten alkoholisierten Lenkerinnen von acht Prozent auf knapp 16 Prozent verdoppelt", erklärt die ÖAMTC-Psychologin. 20-29-Jährige, Frauen wie Männer, sind besonders häufig an Alkoholunfällen beteiligt.