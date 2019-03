Ö3-Verkehrsaward: Zahlreiche Auszeichnungen vergeben

Am Dienstag hat das ORF-Radio Ö3 gemeinsam mit dem Verkehrsministerum die Ö3-Verkehrsawards vergeben. Unter anderem wurder der Österreichische Bergrettungsdienst ausgezeichnet.

Das ORF-Radio Ö3 hat am Dienstag in Wien gemeinsam mit dem Verkehrsministerium zum 18. Mal die Ö3-Verkehrsawards verliehen. In der Kategorie “Rettung” wurden der Österreichische Bergrettungsdienst und die Straßenmeisterei Gröbming für ihren Einsatz bei den starken Schneefällen im steirischen Sölktal ausgezeichnet. Preise für “Held/innen der Straße” gab es außerdem in fünf weiteren Kategorien.