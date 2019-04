Ö3 ruft in Wien zur Marathon-Challenge auf: 42 Läufer auf Weltrekordjagd

„42 gegen einen“ heißt es bei der Ö3-Marathon-Challenge beim Vienna City Marathon 2019. 42 Hobby-Läufer bilden die Ö3-Staffel und werden versuchen, den Weltrekord von 2:01:39 Stunden des Kenianers Eliud Kipchoge – gelaufen in Berlin 2018 – zu schlagen.

Kann die Ö3-Staffel den aktuellen Marathon-Weltrekord knacken? Das ist die große Frage, wenn am Sonntag, den 7. April der Vienna City Marathon über die Bühne geht. Die Herausforderung ist also, einen Kilometer in unter drei Minuten zu laufen. Das Ö3-Wecker-Team rund um Non-Running-Captain Tom Walek und Ö3-Challenge-Headcoach Lissi Niedereder hat auch heuer eine schlagkräftige Lauf-Staffel zusammengestellt. Diese wurde heute im Ö3-Wecker präsentiert, alle Teilnehmer gibt es auf der Ö3-Homepage.