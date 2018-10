Octapharma baut Standort in Wien aus

Das Schweizer Unternehmen Octapharma - auf die Herstellung von Arzneimitteln aus menschlichem Plasma spezialisiert - baut seinen Standort in Wien aus.

Die Jahresproduktion soll bis zum Jahr 2023 von derzeit 1,3 Mio. auf 2,3 Mio. Liter Plasma gesteigert werden und bis 2026 auf 3,6 Mio. Liter, kündigte Geschäftsführerin Barbara Rangetiner heute (Mittwoch) an. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde heute eine neue Forschungs- und Entwicklungszentrale in Wien-Favoriten eröffnet, die auf 4.500 Quadratmetern Platz für mehr als 100 Mitarbeiter bietet. Die Investitionssumme betrug 23,5 Mio. Euro.

Noch heuer sollen die Bauarbeiten an der neuen “Pilot Plant” abgeschlossen werden, in die 39,5 Mio. Euro investiert werden. Gleichzeitig mit der Eröffnung der F&E-Zentrale erfolgte der Spatenstich für ein 79 Mio. Euro teures Produktionsgebäude, das mit einer Fläche von 5.500 Quadratmetern eine Verdoppelung der Produktion ermöglichen soll.

Gemessen an der Mitarbeiterzahl ist Wien mit knapp 1.200 Beschäftigten derzeit der größte Standort von Octapharma. 265 Leute arbeiten hier in der Forschung und Entwicklung. Seit Anfang 2017 wurden in Wien 170 neue Arbeitsplätze geschaffen. Bis 2026 will man 300 weitere Mitarbeiter einstellen. Insgesamt sind im Konzern fast 8.000 Leute in 32 Ländern beschäftigt. 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Rekordumsatz von 1,72 Mrd. Euro.