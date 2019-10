"Ocean Race": Österreich nimmt erstmals an Weltumsegelung teil

Im Herbst 2021 startet das bereits 14. Ocean Race. Zum ersten Mal wird dann auch ein österreichisches Team das Abenteuer Weltumsegelung wagen.

Erstmals in der Geschichte des "Ocean Race" plant Österreich beim berühmten Weltumsegelungs-Abenteuer an den Start zu gehen. "Wir sind als erstes österreichisches Team für 2021 registriert", erklärte Julian Kircher, Sprecher und Mit-Initiator der Kampagne "TAORP" bei der Bootstaufe in Italien. Die VO65-Jacht "Sisi" ist schon diese Woche erstmals unter rot-weiß-roter Flagge im Regatta-Einsatz.

Österreichs erstes "Ocean Race"-Projekt nimmt Fahrt auf

Das Ocean Race ist das bekannteste und härteste Offshore Segelrennen der Welt. Neben Klassikern wie dem Fastnet oder Sydney - Hobart zählt es zu den bekanntesten Hochseeregatten der Welt. Das Rennen - vormals als "Volvo Ocean Race" oder "The Whitbread Round the World" bekannt - wird seit 1973 durchgeführt. Es findet mittlerweile alle drei Jahre statt, und die Teilnehmer segeln dabei einmal über den Südpazifik um die Welt.

Das Ocean Race geht über mehrere Monate und gilt als eine der härtesten Herausforderungen im Segelsport, deshalb sind nur die erfahrendsten Skipper an Bord. Das Rennen über die südlichen Weltmeere birgt alle Gefahren der Hochsee-Segelei. Bei der bisher jüngsten Auflage 2018 etwa ging der Brite John Fisher im Südpolarmeer über Bord und konnte nicht mehr gerettet werden.

Top-Team will die Welt umsegeln

"The Austrian Ocean Race Project" (TAORP) besteht aus vorwiegend österreichischen Top-Seglern der Bundesliga- und Champions League, Youth Americas Cup Teilnehmern, Olympiaseglern und Weltmeistern in unterschiedlichen Bootsklassen. Darunter Raphael Hussl, Konstantin und Oliver Kobale, Anna Luschan, Maja Siegenthaler sowie Olympia-Teilnehmer wie Christian Binder und Niko Resch. Das gesamt Team besteht aus etwa 30 Personen aus fünf Nationen.

Die "Sisi", die unter anderem Namen und zuletzt für Dänemark schon zwei Mal das Volvo Ocean Race bestritten hat, segelt also ab sofort unter österreichischer Flagge. Im Rahmen der Ausschreibung für den Verkauf einer der weltweit nur acht Volvo Oceans 65 habe man sich zuvor gegen zahlreiche Mitbewerber durchgesetzt, berichten die Organisatoren. Danach wurde vergangenen August um 1,5 Mio. Euro das Boot angekauft, auf Vordermann gebracht und von Lissabon nach Portopiccolo überstellt. Bei der von Pfarrer Jürgen Öllinger vorgenommenen Taufe der Rennjacht am Samstag in der Marina Portopiccolo bei Triest fungierten Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Skilegende Franz Klammer sowie Klaus Möller, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, als Paten.

14. Ocean Race startet im Herbst 2021 in Alicante

Erster Regatta-Einsatz ist diese Woche die Teilnahme am traditionellen Barcolana-Rennen im Golf von Triest. Zahlreiche weitere Regatten und Langstrecken-Touren sind geplant. Viel Arbeit wartet also auf die gesamte Crew. Das 14. Ocean Race beginnt unter neuer Eigentümerschaft im Herbst 2021 wieder im spanischen Heimathafen Alicante. Erstmals sind gleich zwei Bootsklassen am Start. Zielhafen ist im Juni 2022 Genua.